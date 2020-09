Tableau miné pour Wawrinka

Stan Wawrinka (no 16) devra enfiler son bleu de travail dès son 1er tour à Roland-Garros.

Le vainqueur de l'édition 2015 se mesurera en effet à l'ex-no 1 mondial Andy Murray (ATP 111), qui a bénéficié d'une invitation pour intégrer le tableau principal!

Ce choc constituera le 21e duel entre les deux trentenaires, qui s'apprécient particulièrement. Andy Murray mène 12-8 et reste sur deux succès face à Stan Wawrinka, le plus récent ayant été obtenu l'automne dernier en finale à Anvers où le Britannique avait cueilli son premier titre après plus de deux ans de disette.

Les deux hommes se sont déjà affrontés deux fois à Roland-Garros, les deux fois en demi-finales. Andy Murray s'était imposé en quatre sets en 2016, Stan Wawrinka en cinq manches et 4h34' en 2017. Cette dernière rencontre avait laissé des traces: tous deux avaient mis un terme à leur saison quelques semaines plus tard, touchés respectivement au genou gauche (Wawrinka) et à la hanche (Murray).

Auger-Aliassime et Thiem sur sa route

Stan Wawrinka figure bel et bien dans un bas du tableau miné dont l'homme à battre est le triple tenant du titre Rafael Nadal (no 2). Le Vaudois pourrait retrouver au 2e tour Dominik Koepfer (ATP 66), quart de finaliste à Rome, puis Felix Auger-Aliassime (no 19) au 3e. Le champion de l'US Open Dominic Thiem (no 3) pourrait ensuite se dresser sur sa route en 8e de finale...

Seules deux Suissesses figurent dans le tableau final après le forfait de Belinda Bencic, et toutes deux se mesureront à une Roumaine. Jil Teichmann (WTA 54) affrontera Irina-Camelia Begu (WTA 72), avec la perspective de défier la favorite du tournoi, la... Roumaine Simona Halep (no 1), au 2e tour. Stefanie Vögele (WTA 116) sera quant à elle opposée à Patricia Maria Tig (WTA 58), titrée sur la terre battue d'Istanbul ce mois-ci.

/ATS