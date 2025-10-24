Swiss Indoors: deux Canadiens out sur abandon en quarts de finale

La journée n'a pas été bonne pour les Canadiens aux Swiss Indoors. Tous deux gênés par un genou, tant Félix Auger-Aliassime que Denis Shapovalov ont dû abandonner lors des quarts de finale.

Félix Auger-Aliassime ne réussira pas la passe de trois sur les bords du Rhin. Le Canadien, tête de série no 5 et vainqueur du tournoi en 2022 et 2023, a abandonné après avoir perdu 6-3 le premier set de son match contre l'Espagnol Jaume Munar. Il a invoqué des douleurs au genou gauche.

Quant à Denis Shapovalov, tête de série no 9, il a jeté l'éponge en raison d'une blessure au genou droit dans le troisième set face au Brésilien Joao Fonseca, qui menait 4-1 dans cette manche décisive. Shapovalov avait gagné le set initial 6-3 avant de perdre le deuxième sur un score similaire.

