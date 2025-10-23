Swiss Indoors: Wawrinka - Ruud en 8e de finale

Stan Wawrinka (ATP 158) défiera la tête de série no 4 Casper Ruud (ATP 11) jeudi dès 18h en 8e de finale des Swiss Indoors. Le Vaudois garde d'excellents souvenirs de leur seul précédent duel.

L'ex-no 3 mondial avait dominé le Norvégien 6-4 6-4, à Bâle déjà, il y a trois ans au 1er tour, profitant alors pleinement de l'avantage du public. Il devra peut-être encore plus s'appuyer sur le soutien de ses supporters jeudi soir à la Halle St-Jacques.

Stan Wawrinka abordera ce 8e de finale avec l'étiquette d'outsider, celle qui lui convient désormais le mieux. Il vise son premier quart de finale de l'année sur l'ATP Tour, et aussi sa première victoire de la saison face à l'un des 20 meilleurs joueurs du monde.

Son dernier succès obtenu aux dépens d'un top 20 remonte à octobre 2024, à Stockholm, dans des conditions de jeu similaires à celles de la Halle St-Jacques (dur plutôt rapide, en salle). Il avait battu le Russe Andrey Rublev, alors 7e mondial, pour se hisser dans le dernier carré.

Pour avoir sa chance face à Casper Ruud, le Vaudois de 40 ans devra servir aussi bien que mardi (12 aces, 1 seule double faute) afin de pouvoir mettre le Norvégien sous pression. 'Mais ça ne se passe pas tous les jours comme cela', a-t-il rappelé après sa victoire face à Miomir Kecmanovic mardi soir.

