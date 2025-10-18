Swiss Indoors: Remy Bertola se qualifie pour le tableau principal

Un troisième Suisse figure dans le tableau principal des Swiss Indoors de Bâle. Remy Bertola ...
Swiss Indoors: Remy Bertola se qualifie pour le tableau principal

Swiss Indoors: Remy Bertola se qualifie pour le tableau principal

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Un troisième Suisse figure dans le tableau principal des Swiss Indoors de Bâle. Remy Bertola (ATP 259) a rejoint Stan Wawrinka et Henry Bernet en passant l’écueil des qualifications.

Le Tessinois a décroché son ticket en battant le Français Quentin Halys (ATP 77) 6-4 6-4 au 2e et dernier tour des qualifications dimanche à Bâle. Il avait dominé un autre Tricolore, la tête de série no 1 du tableau Adrian Mannarino (ATP 59), samedi au 1er tour (6-1 6-2).

Remy Bertola disputera ainsi, à 27 ans, son premier match dans le tableau principal d’un tournoi ATP. Il avait échoué jusqu’ici deux fois au 2e et dernier tour des qualifications sur le circuit principal, à Bâle en 2023 et au printemps dernier à Genève.

Stan Wawrinka (ATP 137) et Henry Bernet (ATP 479), qui affronteront respectivement Miomir Kecmanovic (ATP 49) et Jakub Mensik (ATP 19) au 1er tour, sont présents grâce à une invitation. Les Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 251) et Mika Brunold (ATP 309) ont quant à eux échoué au 1er tour des qualifications samedi.

/ATS
 

