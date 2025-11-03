Swiatek surclassée par Rybakina, qui s'approche des demi-finales

La no 2 mondiale polonaise Iga Swiatek a été surclassée par Elena Rybakina (WTA 6) au Masters ...
Photo: KEYSTONE/AP/NG HAN GUAN

La no 2 mondiale polonaise Iga Swiatek a été surclassée par Elena Rybakina (WTA 6) au Masters WTA. La Kazakhstanaise s'est imposée 3-6 6-1 6-0 lundi à Ryad et fait un grand pas vers les demi-finales.

Au premier set, après avoir obtenu une balle de break dès le premier jeu de service de Swiatek, Rybakina a perdu le sien juste après, pour laisser Swiatek s'échapper 3-0, puis 4-0 après un double break.

Mais Rybakina, qui avait dominé samedi l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 4), n'a laissé dans les deux suivantes qu'un jeu à Swiatek. Cette dernière s'est montrée bien trop imprécise et a commis beaucoup trop de fautes directes pour espérer quoi que ce soit.

Rybakina, la joueuse en forme de cette fin de saison - quart de finale à Wuhan, titre à Ningbo, demi-finale à Tokyo pour laquelle elle avait déclaré forfait, se sachant qualifié pour le Masters -, a ainsi dominé pour la première fois Swiatek cette année après quatre échecs. Elle n'est plus menée dans leurs face-à-face que six victoires à cinq.

/ATS
 

