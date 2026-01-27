Svitolina écrase Gauff en moins d'une heure

Elina Svitolina (WTA 12) défiera Aryna Sabalenka (WTA 1) jeudi en demi-finale de l'Open d'Australie. L'Ukrainienne a balayé Coco Gauff (WTA 3) 6-1 6-2 en moins d'une heure mardi en quart de finale.

Titrée à Auckland une semaine avant les trois coups de cet Open d'Australie, Elina Svitolina a cueilli sans aucune difficulté son neuvième succès en neuf matches disputés cette saison. Coco Gauff lui a facilité la tâche: l'Américaine a cumulé 26 fautes directes (dont 5 doubles) pour seulement 3 coups gagnants...

Elina Svitolina (31 ans) figure pour la cinquième fois dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, la première à Melbourne. L'épouse de Gaël Monfils n'a encore jamais dépassé ce stade de la compétition dans un Majeur, y échouant deux fois sur le gazon de Wimbledon (2019, 2023) et une à New York (2019).

Malgré sa confiance actuelle, l'Ukrainienne fera forcément d'outsider face à Aryna Sabalenka jeudi. Elle n'a gagné qu'un seul des cinq précédents duels livrés face à la Bélarusse, il y a près de six ans et sur terre battue à Strasbourg.

/ATS