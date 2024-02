Sun n'a rien pu faire contre Ostapenko

Lulu Sun (WTA 181) a été éliminée au deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Dubaï. La Genevoise s'est inclinée 4-6 3-6 contre la têre de série no 9 la Lettonne Jelena Ostapenko.

Sun a offert une bonne réplique à son adversaire qui compte deux tournois WTA 500 à Adelaïde et Linz à son palmarès cette saison. Elle a annulé sept des neuf chances de break d'Ostapenko et elle s'est créé deux chances de prendre le service de la joueuse balte. Elle n'y est pas parvenue et s'est avouée battue après 80 minutes de jeu.

Le tournoi des Emirats a été marqué par une grande surprise: la Bélarusse Aryna Sabalenka, no 2 mondiale et double tenante du titre de l'Open d'Australie, a été sortie d'entrée par la Croate Donna Vekic (31e).

La joueuse de 25 ans, qui avait remporté le premier set au jeu décisif, a totalement craqué par la suite, battue au final 6-7 (5/7), 6-3, 6-0.

C'est un retour manqué pour Sabalenka, qui n'avait pas réjoué depuis son sacre à Melbourne fin janvier contre la Chinoise Zheng Qinwen.

Si cette défaite à de quoi surprendre, c'est bien Donna Vekic qui domine le duel entre les deux joueuses puisqu'elle a désormais remporté six des huits confrontations qui les ont opposées depuis 2016.

Sabalenka avait battu la Croate de 27 ans l'an dernier en quarts de finale de l'Open d'Australie, avant d'être sacrée pour la première fois en Grand Chelem.

/ATS