Suisse-Belgique: 1-1, double mixte décisif

Le double mixte est décisif dans la demi-finale de United Cup entre la Suisse et la Belgique ...
Suisse-Belgique: 1-1, double mixte décisif

Suisse-Belgique: 1-1, double mixte décisif

Photo: KEYSTONE/EPA/DAN HIMBRECHTS

Le double mixte est décisif dans la demi-finale de United Cup entre la Suisse et la Belgique. Les deux équipes sont à égalité après les deux simples.

Belinda Bencic (WTA 11) avait mis la Suisse sur les bons rails à Sydney en battant Elise Mertens (WTA 19) 6-3 4-6 7-6 (7/0) dans le match d'ouverture. La St-Galloise est ainsi toujours invaincue cette semaine en quatre simples disputés.

Stan Wawrinka (WTA 156) s'est ensuite incliné 6-3 6-7 (4/7) 6-3 devant Zizou Bergs (ATP 42) pour subir sa troisième défaite d'affilée dans cette compétition. Mais le Vaudois de 40 ans a démontré une nouvelle fois l'excellence de sa forme.

Le double mixte a débuté à 6h30. La paire Belinda Bencic/Jakub Paul, qui a gagné ses trois premiers matches dans cette épreuve, en découd avec le duo Mertens/Bergs.

/ATS
 

Actualités suivantes

Stan Wawrinka disputera l'Open d'Australie pour la 20e fois

Stan Wawrinka disputera l'Open d'Australie pour la 20e fois

Tennis    Actualisé le 09.01.2026 - 08:11

Légère réduction de nombre de tournois obligatoires

Légère réduction de nombre de tournois obligatoires

Tennis    Actualisé le 08.01.2026 - 11:29

Suisse - Argentine: Belinda Bencic gagne le premier point

Suisse - Argentine: Belinda Bencic gagne le premier point

Tennis    Actualisé le 07.01.2026 - 15:22

La Suisse remporte son groupe

La Suisse remporte son groupe

Tennis    Actualisé le 04.01.2026 - 18:06

Articles les plus lus

Bencic et Wawrinka battent la France

Bencic et Wawrinka battent la France

Tennis    Actualisé le 03.01.2026 - 10:28

La Suisse remporte son groupe

La Suisse remporte son groupe

Tennis    Actualisé le 04.01.2026 - 18:06

Suisse - Argentine: Belinda Bencic gagne le premier point

Suisse - Argentine: Belinda Bencic gagne le premier point

Tennis    Actualisé le 07.01.2026 - 15:22

Légère réduction de nombre de tournois obligatoires

Légère réduction de nombre de tournois obligatoires

Tennis    Actualisé le 08.01.2026 - 11:29

Une invitation pour Venus Williams à Melbourne

Une invitation pour Venus Williams à Melbourne

Tennis    Actualisé le 02.01.2026 - 07:03

Bencic et Wawrinka battent la France

Bencic et Wawrinka battent la France

Tennis    Actualisé le 03.01.2026 - 10:28

La Suisse remporte son groupe

La Suisse remporte son groupe

Tennis    Actualisé le 04.01.2026 - 18:06

Suisse - Argentine: Belinda Bencic gagne le premier point

Suisse - Argentine: Belinda Bencic gagne le premier point

Tennis    Actualisé le 07.01.2026 - 15:22

Kyrgios gagne la « Bataille des sexes » contre Sabalenka

Kyrgios gagne la « Bataille des sexes » contre Sabalenka

Tennis    Actualisé le 28.12.2025 - 18:46

Alex de Minaur s'étoffe pour « perturber » Alcaraz et Sinner

Alex de Minaur s'étoffe pour « perturber » Alcaraz et Sinner

Tennis    Actualisé le 29.12.2025 - 10:34

Une invitation pour Venus Williams à Melbourne

Une invitation pour Venus Williams à Melbourne

Tennis    Actualisé le 02.01.2026 - 07:03

Bencic et Wawrinka battent la France

Bencic et Wawrinka battent la France

Tennis    Actualisé le 03.01.2026 - 10:28