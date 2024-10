Stricker se hisse en quart de finale à Stockholm

Dominic Stricker (ATP 317) a enchaîné un deuxième succès à Stockholm. Le Bernois s'est hissé en quart de finale en matant l'ancien no 6 mondial Matteo Berrettini (ATP 42).

Le gaucher de 22 ans, présent dans le tableau principal en Suède grâce à un classement protégé, s'est imposé 7-6 (8/6) 6-4 en 1h48' devant l'Italien. Il affrontera en quart de finale le vainqueur du duel qui opposera jeudi le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 10) au Français Quentin Halys (ATP 95).

Stricker, dont la première moitié de saison a été gâchée par une blessure au dos, n'avait plus remporté deux matches d'affilée sur le circuit principal depuis son accession aux quarts de finale des Swiss Indoors de Bâle il y a tout juste un an. Il s'est montré bien plus efficace que Berrettini dans le 'money time'.

Vainqueur de trois titres en 2024 - dont Gstaad, Matteo Berretini a pourtant eu toutes les cartes en main pour empocher le premier set. Le finaliste de Wimbledon 2021 a ainsi mené 5/2 - avec deux points à suivre sur son service - puis 6/4 dans le tie-break de la première manche.

Dominic Stricker, qui a renversé la vapeur en gagnant six des sept derniers points du premier set, a ensuite su serrer sa garde. Le 8e de finaliste de l'US Open 2023 a effacé cinq balles de break dans la seconde manche, forçant la décision en signant le seul break de cette partie dans l'ultime jeu.

