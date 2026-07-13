Stricker: « J'étais moi-même un peu surpris »

Dominic Stricker a brillamment remporté son premier tour au Swiss Open à Gstaad lundi. Le Bernois savait qu'il était prêt, mais son niveau l'a lui-même surpris.

Stricker ne sort pas de nulle part: il s'était hissé en huitièmes de finale de l'US Open en 2023, a fait partie du top 100 mondial et s'était adjugé en 2020 le tournoi junior de Roland-Garros. Ce qu'il a produit lundi soir sur la terre battue de Gstaad fait sans aucun doute partie de ce qu'il a réalisé de mieux.

Tombé à la 360e place du classement mondial, le Bernois de 23 ans a tenu en échec le spécialiste de terre battue et tête de série no 8 Jaume Munar (ATP 44). Service impeccable, coups droits puissants, montées au filet subtiles: jusqu'au score de 6-2 2-0, il a livré une partie quasi parfaite. 'Franchement, j'étais moi-même un peu surpris de mon niveau', a déclaré Stricker durant un entretien accordé à Keystone-ATS.

Il a ensuite connu un léger creux, concédant son premier break de la partie. Mais le Suisse a gardé son sang-froid et a conclu la rencontre à 6-4.

La condition physique est à nouveau là

Un résultat bienvenu, car Stricker a traversé des années difficiles. De mauvaises décisions en matière de calendrier, de nombreuses blessures ont fait douter ce gaucher talentueux, qui a songé à mettre un terme à sa carrière. Cet été, il s'est séparé de son entraîneur Henri Laaksonen, car ce dernier, résidant à Dubaï, ne peut pas passer en Suisse autant de temps que nécessaire.

Ce brillant exploit à Gstaad confirme toutefois le sentiment de Stricker avant le tournoi: il est à nouveau au top physiquement et prêt à se sublimer. 'Je me sens à nouveau très bien sur le terrain, même si je rencontre encore parfois quelques difficultés avec mon jeu', a-t-il indiqué.

Dans l'Oberland bernois, tout a fonctionné sans accroc. 'Chacun sait que j'ai le niveau, mais pouvoir le montrer ce jour-là devant ce public fantastique, c'est bien sûr super. C'est agréable de pouvoir à nouveau prendre le départ', s'est-il réjoui.

Des points nécessaires pour l'US Open

Stricker est donc prêt à repartir à l'attaque. Il doit d'abord trouver un nouvel entraîneur. Ces dernières semaines, il s'est principalement entraîné avec Swiss Tennis, aux côtés de Michael Lammer. Cela lui a visiblement souri, mais Lammer est employé par la Fédération en tant que sélectionneur national junior.

Il est clair que Dominic Stricker, le Suisse le plus talentueux de ces dernières années, peut à nouveau aborder l'avenir avec optimisme. À court terme, il souhaite accumuler un maximum de points à Gstaad puis la semaine prochaine lors du Challenger de Zoug, afin d'améliorer son classement et de pouvoir participer aux qualifications de l'US Open.

/ATS