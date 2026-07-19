Stefanos Tsitsipas remporte le Swiss Open de Gstaad

Stefanos Tsitsipas (ATP 85) a remporté l'édition 2026 du Swiss Open de Gstaad. Le Grec de ...
Stefanos Tsitsipas remporte le Swiss Open de Gstaad

Stefanos Tsitsipas remporte le Swiss Open de Gstaad

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Stefanos Tsitsipas (ATP 85) a remporté l'édition 2026 du Swiss Open de Gstaad.

Le Grec de 27 ans, qui succède au palmarès au Kazakhe Alexander Bublik, a dominé le Belge Raphaël Collignon (ATP 42) 6-4 6-7 (3/7) 6-3 en finale dimanche.

Ce sacre sur la terre battue bernoise marquera-t-il le retour au premier plan de Stefanos Tsitsipas ? L'ex-no 3 mondial, double finaliste en Grand Chelem et vainqueur du Masters ATP en 2019, a en tout cas mis fin à une très longue traversée du désert en cueillant son 13e titre sur le circuit principal.

Tsitsipas n'avait pas remporté le moindre trophée depuis début mars 2025. Son sacre dans l'ATP 500 de Dubai lui avait alors permis de réintégrer le top 10 du classement ATP. Mais il avait ensuite enchaîné les contre-performances, de graves douleurs au dos ayant même mis failli le contraindre à mettre fin à sa carrière.

Retombé à la 88e place mondiale le 22 juin dernier, le Grec se retrouvera aux portes du top 50 lundi. De quoi 'booster' une confiance en berne, et surtout le conforter dans sa récente décision de mettre fin à la relation parfois tumultueuse qu'il entretenait avec son coach (et père) Apostolos.

14 points de suite

Stefanos Tsitsipas, qui était passé à deux points de la défaite en 8e de finale face à l'Argovien Jérôme Kym, a fait preuve d'une sacrée force de caractère dimanche. Il aurait parfaitement pu craquer après la perte du deuxième set, alors qu'il s'était retrouvé à deux points du titre à 6-4 5-4 0/30 à la relance.

Tsitsipas ne s'est pas non plus affolé lorsque Collignon a écarté quatre balles de break avant de prendre l'avantage 2-1 dans la troisième manche. Bien au contraire: le Grec - dont le revers n'offre certes toujours pas toutes les garanties - a alors inscrit 14 points et trois jeux d'affilée, profitant aussi d'un coup de mou de son adversaire pour forcer la décision.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un revenant contre un miraculé pour le titre à Gstaad

Un revenant contre un miraculé pour le titre à Gstaad

Tennis    Actualisé le 19.07.2026 - 04:05

Une finale Tsitsipas - Collignon à Gstaad

Une finale Tsitsipas - Collignon à Gstaad

Tennis    Actualisé le 18.07.2026 - 16:09

Un succès miraculeux pour Raphaël Collignon

Un succès miraculeux pour Raphaël Collignon

Tennis    Actualisé le 18.07.2026 - 13:53

Aventure bernoise terminée pour Dominic Stricker

Aventure bernoise terminée pour Dominic Stricker

Tennis    Actualisé le 17.07.2026 - 13:12

Articles les plus lus

Kym tombe devant Tsitsipas

Kym tombe devant Tsitsipas

Tennis    Actualisé le 16.07.2026 - 16:23

Aventure bernoise terminée pour Dominic Stricker

Aventure bernoise terminée pour Dominic Stricker

Tennis    Actualisé le 17.07.2026 - 13:12

Un succès miraculeux pour Raphaël Collignon

Un succès miraculeux pour Raphaël Collignon

Tennis    Actualisé le 18.07.2026 - 13:53

Une finale Tsitsipas - Collignon à Gstaad

Une finale Tsitsipas - Collignon à Gstaad

Tennis    Actualisé le 18.07.2026 - 16:09

Alcaraz vers un retour au Masters 1000 de Cincinnati

Alcaraz vers un retour au Masters 1000 de Cincinnati

Tennis    Actualisé le 15.07.2026 - 22:27

Kym tombe devant Tsitsipas

Kym tombe devant Tsitsipas

Tennis    Actualisé le 16.07.2026 - 16:23

Aventure bernoise terminée pour Dominic Stricker

Aventure bernoise terminée pour Dominic Stricker

Tennis    Actualisé le 17.07.2026 - 13:12

Un succès miraculeux pour Raphaël Collignon

Un succès miraculeux pour Raphaël Collignon

Tennis    Actualisé le 18.07.2026 - 13:53

Waltert battue au 1er tour à Iasi

Waltert battue au 1er tour à Iasi

Tennis    Actualisé le 14.07.2026 - 21:13

Kym et Tsitsipas arrêtés par l'obscurité

Kym et Tsitsipas arrêtés par l'obscurité

Tennis    Actualisé le 15.07.2026 - 21:07

Alcaraz vers un retour au Masters 1000 de Cincinnati

Alcaraz vers un retour au Masters 1000 de Cincinnati

Tennis    Actualisé le 15.07.2026 - 22:27

Kym tombe devant Tsitsipas

Kym tombe devant Tsitsipas

Tennis    Actualisé le 16.07.2026 - 16:23