Stefanos Tsitsipas à une marche du Graal

Stefanos Tsitsipas (no 3) disputera ce dimanche sa première finale à Melbourne. Malgré quelques moments de flottement, le Grec a justifié son rang devant Karen Khachanov (no 18).

Il s'est imposé 7-6 (7/2) 6-4 6-7 (6/8) 6-3 devant le Russe après 3h21' de match. Le Grec a toujours fait la course en tête dans une rencontre qu'il aurait dû gagner bien plus vite. Il a, ainsi, servi pour le gain du match à 5-4 au troisième set avant de se procurer deux balles de match à 6/4 dans le jeu décisif de cette troisième manche qu'il n'aurait jamais dû perdre. Sa grande force fut de repartir immédiatement au combat pour mener très vite 3-0 dans le quatrième set. Cette fois, il ne devait plus lâcher son os.

Impressionnant tant au service - 18 aces - qu'en coup droit, Stefanos Tsitsipas dégage également une très grande impression sur le plan athlétique. Il a vraiment les armes pour cueillir dimanche à 24 ans son premier titre du Grand Chelem dans la ville où son grand-père paternel avait remporté l'or en football avec l'URSS aux Jeux de 1956.

Son adversaire dimanche sera Novak Djokovic, contre lequel il avait perdu la finale de Roland-Garros en 2021 après avoir pourtant mené deux sets à rien, ou l'Américain Tommy Paul. S'il gagne cette finale, Stefanos Tsitsipas sera le nouveau no 1 mondial.

/ATS