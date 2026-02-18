Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Stan Wawrinka (ATP 99) n’a pas failli lors de son entrée en lice à l’ATP 500 de Dubaï. Il s’est qualifié pour les 8es de finale à la faveur de son succès 7-5 6-3 devant Benjamin Hassan (ATP 283).

Sous les yeux d’un spectateur attentif nommé Roger Federer, Stan Wawrinka a forcé la décision sur deux breaks, le premier à 6-5 pour s’éviter un jeu décisif de tous les dangers, le second à 7-5 2-1 pour prendre bien plus tôt la main dans la seconde manche. Titré lors de ce tournoi de Dubaï il y a dix ans déjà, Stan Wawrinka rencontrait pour la première fois le Libanais de 31 ans. Il a su serrer sa garde sur les trois balles de break qu’il a concédées pour cueillir un succès presque sans histoire, son sixième d’une année 2026 qu’il traverse vraiment avec l’enthousiasme et le culot d’un junior.

Mercredi, la barre sera bien sûr placée plus haute pour Stan Wawrinka. Il affrontera le vainqueur de la rencontre entre le 11e mondial Daniil Medvedev et le Chinois Juncheng Shang (ATP 262).

/ATS