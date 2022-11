Stan Wawrinka laisse encore filer trois balles de match...

Brillant quart de finaliste à Bâle, Stan Wawrinka (ATP 153) a conclu son année d'une manière bien malheureuse à Paris-Bercy. Il a été sorti au 1er tour malgré trois balles de match en sa faveur.

La mésaventure vécue il y a deux semaines à Anvers contre Richard Gasquet s'est donc reproduite à Bercy. Opposé à Holger Rune (ATP 18), le finaliste des Swiss Indoors, le Vaudois a encore laissé passer trois balles de match pour s'incliner finalement 4-6 7-5 7-6 (7/3) après 2h31' de jeu.

Le premier tournant de la rencontre s'est produit à 6-4 5-4 15-40. Stan Wawrinka galvaudait deux premières balles de match à la relance avant de concéder son engagement au jeu suivant. Dans le troisième set, il s'est procuré sa troisième balle de match dans le douzième jeu. Revenu de nulle part, Holger Rune devait aisément remporter le jeu décisif.

Comme pour Marc-Andrea Hüsler éliminé quelques minutes plus tôt par Karen Khachanov, cette défaite, aussi mortifiante qu'elle soit, ne doit pas occulter une évidence: Stan Wawrinka est toujours à plus de 37 ans capable de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Au sortir de l'été, il est sans doute le seul à le croire. Aujourd'hui, plus personne ne peut en douter vraiment.

/ATS