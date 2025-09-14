Stan Wawrinka déroule

Deux jours après sa finale perdue à Rennes devant Hugo Gaston, Stan Wawrinka (ATP 137) a su ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Deux jours après sa finale perdue à Rennes devant Hugo Gaston, Stan Wawrinka (ATP 137) a su rebondir. Le Vaudois a passé le cap du 1er tour du Challenger de Saint-Tropez.

Le Vaudois s’est imposé 6-3 6-3 devant l’Allemand de 17 ans Justin Engel (ATP 217). Il a su, ainsi, parfaitement gérer la transition entre l’indoor et le dur extérieur. Stan Wawrinka a conclu après seulement 61 minutes de match face à un joueur un brin trop émotif. Le fait d’affronter un triple vainqueur en Grand Chelem n’a pas aidé le junior de Nuremberg à lâcher vraiment ses coups.

Jeudi, Stan Wawrinka sera opposé au Français Robin Bertrand (ATP 311) en huitième de finale. Sa route devrait ensuite logiquement croiser en quart de finale celle de la tête de série no 1 du tableau, l'Espagnol Martin Landaluce (ATP 139).

/ATS
 

