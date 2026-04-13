Stan Wawrinka dans l'attente d'un sésame

107e joueur mondial, Stan Wawrinka aura besoin d’une wild card pour intégrer le tableau principal ...
Stan Wawrinka dans l'attente d'un sésame

Stan Wawrinka dans l'attente d'un sésame

Photo: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia

107e joueur mondial, Stan Wawrinka aura besoin d’une wild card pour intégrer le tableau principal de Roland-Garros sans passer par le cap des qualifications. Le tournoi débutera le 24 mai.

Il semble bien improbable que les organisateurs ne délivrent pas au vainqueur de l’édition 2015 ce précieux sésame. Ils lui avaient accordé une telle faveur l'an dernier déjà.

Le cut pour l’admission direct s’est situé au 103e rang ATP occupé par l’Australien Rinky Hijikata. Deux joueurs ont fait jouer leur classement protégé : le Chinois Zhizhen Zang, 60e, et l’Australien Thanasi Kokkinakis, 84e.

Absente des courts depuis septembre dernier, Jil Teichmann (WTA 193) bénéficie également de son classement protégé, 89ë, pour être admise directement. Belinda Bencic (WTA 11), Viktorija Golubic (WTA 81) et Simona Waltert (WTA 92) seront les trois autres Suissesses présentes dans le tableau principal.

/ATS
 

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