Stan Wawrinka: « L'envie est toujours là »

La présence de Stan Wawrinka dans l'équipe de Suisse appelée à affronter l'Allemagne à Trèves les 3 et 4 février prochain est toujours dans l'air. L'intéressé l'a confirmé à Melbourne.

'J'ai dit l'automne dernier que j'avais envie de rejouer en Coupe Davis, explique le Vaudois à Keystone-ATS. Elle est toujours là. La décision sera prise à l'issue de l'Open d'Australie.' A Melbourne, le Vaudois affrontera lundi le Slovaque Alex Molcan avant éventuellement de défier au deuxième tour le vainqueur des Swiss Indoors Félix Auger-Aliassime.

Stan Wawrinka a rappelé que son retour en équipe de Suisse était aussi lié au ressenti de Marc-Andrea Hüsler, de Dominic Stricker et de Leandro Riedi. 'A eux de dire si je peux aider l'équipe', glisse Stan Wawrinka. L'expérience partagée avec Hüsler et Stricker lors de la récente United Cup à Brisbane plaide pour un retour de Stan Wawrinka. 'Ce fut une très belle semaine', souligne celui qui avait enlevé la Coupe Davis en 2014 avec Roger Federer, Mario Chiudinelli et Michael Lammer.

A Trèves, la Suisse tentera d'obtenir son billet pour la phase finale à seize qui se déroulera en septembre prochain. Le capitaine Severin Lüthi, qui a déjà arrêté une première sélection provisoire, a la possibilité de nommer Stan Wawrinka dans son équipe jusqu'au 2 février.

/ATS