Stan Wawrinka: « Il était injouable »

'Il était injouable...' Même s'il y a sans doute une petite pointe d'exagération dans ses propos, Stan Wawrinka a rendu hommage à son vainqueur. Roberto Bautista Agut avait vraiment placé la barre très haut.

'J'ai dû changer ma manière de servir devant l'agressivité qu'il pouvait témoigner en retour, explique-t-il. J'ai cherché à varier, à servir plus lentement. Le niveau de cette rencontre fut, je pense, très élevé. Roberto a été un peu plus fort. J'ai eu mes occasions, deux ou trois points qui auraient pu faire basculer le match en ma faveur.'

Malgré cette défaite, Stan Wawrinka tire un bilan très positif de sa semaine à la Halle St. Jacques, une semaine marquée par son extraordinaire communion avec le public bâlois. 'Je suis arrivé au stade où je voulais: être à nouveau capable de battre les meilleurs joueurs du monde. Je l'ai fait à Metz contre Medvedev, ici contre Ruud, se félicite-t-il. La clé fut toujours d'y croire malgré tout ce que je pouvais entendre ou lire. De ne rien lâcher à l'entraînement.'

De retour en équipe de Suisse

2023 s'annonce donc bien prometteur pour le Vaudois. Il l'entamera avec le maillot à croix blanche. Il entend, en effet, disputer la United Cup, cette nouvelle épreuve mixte organisée par l'ATP et la WTA, lors de la première semaine de janvier. 'Nous en avons parlé entre nous les joueurs. Je suis partant, dit-il. Je pense que nous aurons une belle équipe avec Belinda Bencic, Jil Teichmann, Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker.'

Après l'Open d'Australie, on pourrait aussi retrouver Stan Wawrinka en Coupe Davis pour le barrage de qualification pour les phases de poules. 'Même si je ne suis pas un fan du nouveau format, j'ai toujours dit que je voulais rejouer en Coupe Davis. On verra si cela sera possible dès le mois de février.'

/ATS