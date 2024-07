Sinner sorti par Medvedev en quart de finale

No 1 mondial, Jannik Sinner a été éliminé dès les quarts de finale à Wimbledon.

L'Italien, demi-finaliste l'an dernier sur l'herbe londonienne, s'est incliné 6-7 (7/9) 6-4 7-6 (7/4) 2-6 6-3 devant le Russe Daniil Medvedev (ATP 5) mardi sous le toit du Centre Court.

Tous les voyants semblaient pourtant au vert pour Sinner à l'entame de la cinquième manche. L'Italien venait de survoler les débats dans le quatrième set- et le souvenir de la finale du dernier Open d'Australie - dans laquelle il a renversé Medvedev en ayant perdu les deux premiers sets - était alors présent dans tous les esprits.

Mais Jannik Sinner - qui s'était senti mal au début de la deuxième manche et avait quitté le court pendant plus de dix minutes - n'a rien pu faire dans ce set décisif. Daniil Medvedev a signé l'unique break dès le quatrième jeu et a conservé jusqu'au bout cet avantage, concluant sur un jeu blanc après tout juste 4h00' de jeu.

Le vainqueur de l'US Open 2021, qui vise une première finale sur le gazon de Church Road, restait pourtant sur cinq défaites d'affilée face à Sinner. Mais il a su maîtriser ses nerfs mardi, après avoir pourtant laissé filer le premier set sur une double faute... Son prochain adversaire sera le tenant du titre Carlos Alcaraz ou le vainqueur du récent tournoi du Queen's Tommy Paul.

/ATS