Sinner s'offre un 5e titre majeur et un 2e Wimbledon

Jannik Sinner est désormais un double vainqueur de Wimbledon. Le no 1 mondial a défendu victorieusement ...
Sinner s'offre un 5e titre majeur et un 2e Wimbledon

Sinner s'offre un 5e titre majeur et un 2e Wimbledon

Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Jannik Sinner est désormais un double vainqueur de Wimbledon.

Le no 1 mondial a défendu victorieusement son titre sur le gazon londonien en matant Alexander Zverev 6-7 (7/9) 7-6 (7/2) 6-3 6-4 en finale.

Grand favori à sa propre succession à Church Road, Jannik Sinner n'a donc pas failli et peut savourer son cinquième titre majeur. L'Italien de 24 ans a ainsi effacé sa désillusion de Roland-Garros où, victime de la canicule, il avait été sorti dès le 2e tour alors qu'il était également l'homme à battre.

Jannik Sinner, qui visait un premier sacre sur la terre battue parisienne un mois plus tôt, a cette fois-ci pleinement su profiter de l'absence de son grand rival Carlos Alcaraz, blessé depuis de longues semaines. A l'exception d'un 1er tour où il s'était retrouvé mené deux sets à un par Miomir Kecmanovic, il a maîtrisé son sujet.

Aucun break concédé

Sacré pour la première fois en Grand Chelem à Roland-Garros, Alexander Zverev a pourtant entamé de manière idéale cette finale, remportant une première manche de haut vol après avoir écarté une balle de set. Mais l'Allemand n'a pas pu maintenir le niveau de jeu nécessaire pour vaincre le no 1 mondial.

Impérial dans le second jeu décisif, Sinner a mis un premier coup sur la tête de son adversaire en signant le premier break du match pour mener 5-3 au troisième set. En remportant un point sur lequel il avait glissé. Dans le jeu précédent, Zverev avait lui-même glissé sur l'unique balle de break qu'il s'est procurée...

L'Allemand, qui dépassera Carlos Alcaraz pour pointer au 2e rang mondial, n'a rien lâché. Mais il a fini par concéder une deuxième fois son service, à 3-3 dans la quatrième manche. Et Jannik Sinner a conservé jusqu'au bout cet avantage, concluant la partie d'un coup droit gagnant sur sa première balle de match après 3h46 de lutte.

/ATS
 

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