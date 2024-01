Sinner réussit une entrée solide à Melbourne

Le no 4 mondial Jannik Sinner a réussi une entrée solide à l'Open d'Australie.

Venu à Melbourne sans avoir disputé de tournoi préparatoire, le finaliste du dernier Masters a maîtrisé le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 59) en trois sets (6-4 7-5 6-3) au 1er tour dimanche.

Jannik Sinner (22 ans), un des principaux outsiders du Grand Chelem australien, a été le premier à fouler la Rod Laver Arena dans cette édition 2024. Un break d'entrée de match, un autre en fin de deuxième manche, et quatre jeux inscrits de suite après avoir été mené 2-0 dans le troisième set ont permis au jeune Italien de s'imposer avec sérieux en un peu plus de deux heures et demie.

'C'était mon premier match de la saison, je me sens bien physiquement, je suis en bonne forme. C'est un tournoi où j'aimerais jouer le mieux possible', a déclaré Jannik Sinner, qui est le seul joueur à avoir battu le no 1 mondial Novak Djokovic entre Wimbledon et la fin de la saison 2023. Même à deux reprises, au Masters (en phase de poules) et en Coupe Davis.

/ATS