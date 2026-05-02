Sinner remporte un 5e Masters 1000 consécutif

Après Paris fin 2025, puis Indian Wells, Miami et Monte-Carlo cette année, Jannik Sinner a remporté dimanche à Madrid son cinquième Masters 1000 consécutif.

Le no 1 mondial a surclassé en finale l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) 6-1 6-2 en 57 minutes.

L'Italien de 24 ans décroche sa première victoire à la Caja Magica et son deuxième titre d'affilée sur terre battue. Cela fait de lui l'ultra-favori à Roland-Garros (24 mai-7 juin), où le double tenant du titre Carlos Alcaraz sera absent en raison d'une blessure au poignet droit.

Mais ce sacre à Madrid constitue un record: aucun joueur n'avait remporté cinq Masters 1000 consécutivement jusqu'ici. Jannik Sinner compte désormais 28 victoires de rang dans les tournois de cette catégorie, avec seulement deux sets concédés (56-2) au passage.

Le quadruple lauréat en Grand Chelem marche sur l'eau en ce début de saison puisqu'il est invaincu depuis désormais 23 matches et compte déjà quatre titres en Masters 1000, une performance qui n'avait pas été réalisée depuis Novak Djokovic en 2016 (quatre sur toute la saison).

Un 9e succès de suite face à Zverev

Jannik Sinner a battu dimanche pour la neuvième fois d'affilée Alexander Zverev, double vainqueur à Madrid (2018 et 2021), et pour la quatrième fois de la saison (demi-finale à Indian Wells, Miami et Monte-Carlo).

Comme souvent, il s'est montré très agressif au retour et Zverev n'a jamais existé. Mené 5-0 après seulement 17' de jeu, l'Allemand de 29 ans a manqué des points faciles, à l'image de ces deux volées mal jaugées alors que le court était grand ouvert. Il n'a gagné au final que 7 points sur le service de Sinner...

Madrid était le dernier tournoi où Sinner n'avait aucun point à défendre (il avait été suspendu trois mois par l'antidopage l'an dernier). Il est engagé au Masters 1000 de Rome (6-17 mai), où il avait été battu en finale par Carlos Alcaraz en 2025.

/ATS