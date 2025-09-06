Sinner rejoint Alcaraz en finale à New York

Jannik Sinner a rejoint son dauphin Carlos Alcaraz en finale de l'US Open, où ils livreront dimanche dès 20h (heure suisse) leur troisième duel consécutif en finale de Grand Chelem.

Le vainqueur de cette finale, qui s'annonce épique, occupera la 1re place du classement ATP lundi.

Sacré à Wimbledon contre son grand rival après avoir gaspillé trois balles de match en finale de Roland-Garros, Jannik Sinner a difficilement vaincu 6-1 3-6 6-3 6-4 le Canadien Felix Auger-Aliassime (no 25) pour rallier sa quatrième finale en autant d'épreuves majeures en 2025.

A 24 ans et 20 jours, l'Italien est le plus jeune joueur de l'ère professionnelle (inaugurée en 1968) à atteindre au cours de la même saison la finale des quatre tournois phares du tennis mondial. Seuls trois autres joueurs, l'Australien Rod Laver, le Bâlois Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic, ont réussi ce tour de force.

Sinner et Alcaraz, qui se sont partagé les sept trophées majeurs mis en jeu depuis le début de la saison 2024, sont en outre les premiers joueurs depuis les Australiens Roy Emerson et Fred Stolle en 1964 à s'affronter trois fois en finale de Grand Chelem durant la même saison.

Vainqueur de ses 26 derniers matches joués sur dur en Grand Chelem - et des trois précédents Majeurs disputés sur dur, Jannik Sinner a décroché vendredi sa 300e victoire sur le circuit principal et sa 87e en Grand Chelem, plus qu'aucun autre Italien avant lui. Il dépasse le double vainqueur de Roland-Garros Nicola Pietrangeli.

Un set de rêve pour FAA

Felix Auger-Aliassime, qui disputait à 25 ans sa deuxième demi-finale en Grand Chelem, la deuxième à Flushing Meadows a pourtant offert une superbe résistance au tenant du trophée. Il a ainsi largement dominé le deuxième set, dans lequel il n'a perdu qu'un point sur ses jeux de service.

Mais le Canadien - qui grimpera à la 13e place mondiale lundi - a tout de même dû s'avouer vaincu après 3h21 de lutte. Il n'est pas parvenu à s'emparer du service tant dans la troisième que dans la quatrième manche, au cours de laquelle Jannik Sinner a effacé les cinq balles de break auxquelles il a fait face.

