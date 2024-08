Sinner déroule au 2e tour à New York

En difficulté mardi dans son 1er tour, Jannik Sinner s'est aisément qualifié pour le 3e tour de l'US Open jeudi après-midi à New York. Le no 1 mondial n'a lâché que six jeux face à Alex Michelsen.

Sans doute perturbé par l'annonce la semaine dernière de son double contrôle antidopage positif, Jannik Sinner avait souffert pour son entrée en lice à Flushing Meadows, concédant un set face à Mackenzie McDonald. Il s'est remis très vite sur la bonne orbite, dominant le 49e mondial Alex Michelsen 6-4 6-0 6-2 dans le Stade Arthur Ashe.

Le vainqueur du dernier Open d'Australie avait tout à craindre de ce 2e tour, même s'il avait battu l'Américain 6-4 7-5 deux semaines plus tôt à Cincinnati où il avait cueilli le titre. Alex Michelsen a en effet brillé la semaine passée à Winston-Salem, atteignant la finale.

Jannik Sinner (23 ans) a d'ailleurs souffert au premier set, concédant à deux reprises son service, les deux fois juste après avoir signé lui-même le break. Mais il a su élever son niveau de jeu dans le 'money time', remportant huit jeux d'affilée pour faire passer le score de 4-4 à 6-4 6-0.

L'Italien affiche désormais un bilan de 32 succès pour 2 défaites sur dur en 2024. S'il parvient à faire abstraction du tumulte engendré par son contrôle positif, il devrait être le principal adversaire de Novak Djokovic. Son 3e tour face à Christopher O'Connell (ATP 87) devrait en tout cas n'être qu'une formalité.

Hurkacz éliminé

Un premier membre du top 10 a par ailleurs connu la défaite jeudi dans le simple messieurs. Adversaire potentiel de Carlos Alcaraz (no 3) en quart de finale, le Polonais Hubert Hurkacz (no 7) a même été lourdement battu par l'Australien Jordan Thompson (ATP 32): il s'est incliné 7-6 (7/2) 6-1 7-5.

/ATS