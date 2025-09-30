Sinner accroché par De Minaur mais passe en finale

Le numéro 2 mondial Jannik Sinner a lâché un set contre Alex De Minaur (ATP 8) mais a fini par s'imposer mardi 6-3 4-6 6-2. L'Italien de 24 ans rejoint ainsi la finale du tournoi ATP 500 de Pékin.

Contre l'une de ses victimes préférées, qu'il domine désormais 11-0, Sinner a trouvé les ressources pour atteindre sa septième finale de l'année - contre l'Américain Learner Tien ou le Russe Daniil Medvedev mercredi.

Souvent en danger sur son service, c'est au total 11 balles de break que l'Italien a sauvées, n'en concédant qu'une.

Mais, s'il a montré des signes de faiblesse (39 fautes directes), le finaliste de l'édition 2024 s'est montré autoritaire dans le 3e set et a conclu sur un service gagnant dès sa première balle de match.

Seul Carlos Alcaraz l'ayant battu en finale cette année (aux Masters 1000 de Rome et Cincinnati, à Roland-Garros et à l'US Open), Sinner visera un troisième titre en 2025, après l'Open d'Australie et Wimbledon.

/ATS