Sinner a fait de « petits changements » après Roland-Garros

Eliminé à la surprise générale au 2e tour de Roland-Garros en raison d'une défaillance physique, Jannik Sinner a procédé à de 'petits changements' en vue de Wimbledon, a-t-il dit.

'On ne peut pas simuler à 100% ce qu'on ressent pendant un match' a reconnu le no 1 mondial, qui avait connu une brutale baisse de régime alors qu'il menait deux sets à rien contre l'Argentin Juan Manuel Cerundolo à Paris.

'On a procédé à quelques changements. Pas de gros changements, j'ai toujours cru dans les petits détails et les petits changements', a affirmé le tenant du titre à Wimbledon, qui entrera en lice lundi contre le Serbe Miomir Kecmanovic (51e).

'On ne verra pas ici le résultat' de ces changements, a anticipé Sinner. 'C'est un processus qui prend du temps, il n'y a rien de magique, mais on fait tout notre possible', a insisté le quadruple vainqueur en Grand Chelem.

'Je suis très content du travail accompli ces deux dernières semaines et demie, je me sens bien préparé', s'est réjoui Sinner, qui n'a disputé aucun tournoi de préparation sur gazon.

'Si tu joues un tournoi avant Wimbledon et que ça ne se passe pas comme tu le souhaites, tu arrives avec des doutes', a argumenté l'Italien de 24 ans.

'Très bons tests'

'Si tu arrives sans avoir joué de tournoi de préparation, tu n'as pas ces doutes. Tu viens et tu joues', a estimé Sinner, avant de nuancer ses propos en rappelant que son élimination rapide à l'ATP 500 sur gazon de Halle en 2025 ne l'avait pas empêché de remporter un premier titre à Wimbledon quelques semaines plus tard.

Après sa défaillance à Roland-Garros, les tests physiques passés par Sinner étaient 'très bons', a-t-il assuré.

'J'ai l'impression que quel que soit l'endroit où on joue, il fait de plus en plus chaud chaque année. Donc c'est un sujet important, mais je suis content du travail effectué', s'est satisfait Sinner, qui a limité sa conférence de presse à cinq minutes en anglais et autant en italien.

Comme à Roland-Garros, plusieurs stars du circuit mondial ont prévu d'écourter leurs obligations médiatiques d'avant-tournoi pour faire pression sur les organisateurs de Grand Chelem, estimant ne pas percevoir une part suffisante des revenus dégagés par les quatre tournois phares du tennis mondial.

/ATS