Simona Waltert battue en finale du WTA 125 de Bastad

Simona Waltert (WTA 90) a été battue en finale du tournoi de Bastad (WTA 125). La Grisonne s'est inclinée 7-5 7-5 face à l'Espagnole Paula Badosa.

Waltert manque ainsi l'occasion de remporter un deuxième titre en WTA 125, après celui glané à Rio en octobre 2025, qui reste son seul titre sur le circuit principal. La joueuse de 25 ans a tout de même réalisé un beau tournoi, elle qui n'avait perdu aucun set sur sa route vers la finale et qui devrait intégrer le top 80 du classement mondial.

Face à Badosa (WTA 141), moins bien classée mais ex-no 2 mondiale, la Grisonne a craqué dans les moments clés. Demi-finaliste l'an dernier à l'Australian Open, l'Espagnole a dans les deux manches pris le service de son adversaire à 6-5 pour l'emporter.

/ATS