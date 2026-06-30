Serena Williams touchée à un genou, selon son entourage

L'Américaine Serena Williams s'est tordu un genou mardi au 1er tour de Wimbledon, selon une déclaration de son agente relayée mercredi par la presse britannique.

Sa capacité à disputer le double avec sa soeur aînée Venus est remise en question.

L'ex-no 1 mondial, qui disputait à 44 ans son premier match de simple depuis près de quatre ans, a été battu par Maya Joint (WTA 53) 6-3 6-7 (6/8) 6-3 mardi. A l'issue du match, Serena Williams s'est soustraite à ses obligations médiatiques, les organisateurs du tournoi affirmant qu'elle n'était 'pas en mesure' de les honorer.

'Serena s'est tordu un genou à la fin du premier set et a été par conséquent dispensée de ses obligations médiatiques par le tournoi et les équipes médicales' du circuit féminin, a assuré mercredi Jill Smoller, l'agente de l'Américaine, dans une déclaration relayée par le quotidien britannique The Times, qui précise qu'elle serait blessée au genou droit.

'Elle a pu quitter le site mardi soir sans assistance et fait tout son possible pour être prête à jouer en double plus tard dans la semaine', a ajouté l'agente. Serena Williams et sa soeur Venus, 46 ans, ont reçu une invitation disputer le tournoi de double à Wimbledon, qui débute jeudi.

Dans une déclaration écrite communiquée aux médias par le tournoi en lieu et place de la conférence de presse d'après-match, la joueuse aux 23 titres en Grand Chelem a confié qu'elle avait trouvé 'génial d'être de retour à Wimbledon'. 'Je ne m'y attendais pas. L'atmosphère était fantastique, ma sortie du court aussi. J'en ai profité, ça m'avait manqué et j'ai profité plus que jamais de ce moment', a-t-elle ajouté.

/ATS