Serena Williams déclare forfait en double en raison d'une blessure

L'Américaine Serena Williams a annoncé samedi son forfait pour le tournoi de doubles de Wimbledon ...
Serena Williams déclare forfait en double en raison d'une blessure

Serena Williams déclare forfait en double en raison d'une blessure

Photo: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN

L'Américaine Serena Williams a annoncé samedi son forfait pour le tournoi de doubles de Wimbledon. Elle devait y participer aux côtés de sa soeur Venus, mais souffre d'une blessure à un genou.

'J'ai le coeur brisé d'être contrainte de déclarer forfait pour le double', a dit l'ex-no 1 mondiale, qui s'est blessée mardi lors de sa défaite au premier tour de Wimbledon face à l'Australienne Maya Joint, pour son premier match de simple en près de quatre ans.

'Revenir à la compétition a été un véritable bonheur, et la chance de jouer à nouveau aux côtés de Venus signifiait beaucoup pour moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour être prête, mais malheureusement, mon genou n'est tout simplement pas encore prêt pour la compétition', a développé Serena Williams dans un message accompagné de photos, dont l'une montre quatre grosses seringues remplies d'un liquide jaune.

'La photo des seringues montre le liquide qu'on a prélevé de mon genou après mon match en simple... aïe! La bonne nouvelle, c'est que mon genou ne devrait plus gonfler ou produire autant de liquide à l'avenir', a-t-elle poursuivi.

Reste à savoir si Serena Williams sera sur pied pour l'US Open (31 août-13 septembre), à condition qu'elle reçoive une invitation des organisateurs comme ça a été le cas à Wimbledon.

L'Américaine est restée évasive: 'Tout ce que je peux dire, c'est +restez connectés, bientôt près de chez vous!+'

/ATS
 

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