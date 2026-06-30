Serena Williams battue au 1er tour à 44 ans

L'ex-no 1 mondiale Serena Williams a été éliminée mardi au premier tour de Wimbledon par l'Australienne ...
Serena Williams battue au 1er tour à 44 ans

Serena Williams battue au 1er tour à 44 ans

Photo: KEYSTONE/AP/Maja Smiejkowska

L'ex-no 1 mondiale Serena Williams a été éliminée mardi au premier tour de Wimbledon par l'Australienne Maya Joint (87e). Ceci à l'occasion de son premier match de simple depuis près de quatre ans.

A 44 ans, la gagnante de 23 titres du Grand Chelem en simple s'est inclinée 6-3 6-7 (6/8) 6-3 après avoir inauguré son retour sur le circuit par une victoire puis une défaite en double plus tôt en juin.

Elle doit encore disputer avec sa soeur aînée Venus le tournoi de double à Wimbledon, qui débute jeudi.

Patronne du circuit pendant 319 semaines, Serena Williams n'avait plus disputé de match de simple depuis sa défaite au troisième tour de l'US Open en 2022.

Dix ans après le dernier de ses sept titres à l'All England Club, l'Américaine était la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à disputer le simple à Wimbledon, derrière Martina Navratilova qui était âgée de 47 ans en 2004.

Première joueuse à se procurer des balles de break, quand elle a mené 2-2, 15-40 sur le service de Joint, Serena Williams a d'abord commis une faute directe puis s'est fait prendre à contre-pied. A 4-3, un revers dans le filet de l'ex-no 1 mondiale a offert le break à l'Australienne, qui a conclu le set dans le jeu suivant.

Aussi puissante au service et du fond de court qu'à ses plus belles heures, mais moins mobile sur le court et coupable de fautes parfois grossières, la quadragénaire a trouvé les ressources pour remonter par deux fois un break de retard dans la deuxième manche, qu'elle a arrachée au jeu décisif après avoir écarté une première balle de match pour Joint.

Aux commandes dans le set décisif (2-1) grâce à un break précoce, Williams a fini par se faire rattraper puis distancer par Joint, qui s'est imposée en un peu plus de 2h15 et affrontera au deuxième tour la Philippine Alexandra Eala (32e).

'J'ai très peu dormi la nuit dernière', a réagi la gagnante dans son interview d'après-match.

'Je suis restée debout jusqu'à deux heures du matin en pensant' au match à venir. Serena Williams 'a une telle aura, c'est une telle légende. Je rêve de ce moment depuis que je suis toute petite', s'est émerveillée l'Australienne, lauréate du tournoi sur gazon d'Eastbourne en 2025, mais en panne de résultats en 2026.

/ATS
 

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