Sans Bencic, la Suisse se contente du rôle d'outsider

L'équipe de Suisse aborde les qualifications de la Billie Jean Cup, prévues dès jeudi sur la terre battue indoor de Radom en Pologne, avec l'étiquette d'outsider.

La cote des lauréates de l'édition 2022 est à la baisse après le forfait de la championne olympique de Tokyo 2021 Belinda Bencic (WTA 42).

Lourdement battue (6-0 6-3) par Sofia Kenin pour son entrée en lice à Charleston la semaine dernière, Belinda Bencic a expliqué que son corps avait besoin de repos après des mois éprouvants depuis son retour après sa pause maternité. L'absence de la St-Galloise change forcément la donne pour la Suisse.

Elle est d'autant plus regrettable que le pays-hôte de ce groupe E, la Pologne, doit composer sans sa star Iga Swiatek (WTA 2). Troisième équipe de cette poule, l'Ukraine aligne en revanche ses deux meilleures joueuses - Elina Svitolina (WTA 18) et Marta Kostyuk (WTA 25) - et fait figure de favorite.

Le capitaine helvétique Heinz Günthardt, qui a convoqué Susan Bandecchi (WTA 189) pour remplacer sa cheffe de file, aligne néanmoins une équipe compétitive. Les expérimentées Viktorija Golubic (WTA 93) et Jil Teichmann (WTA 96) ont souvent brillé dans cette compétition et n'ont aucun complexe à nourrir.

Un premier match crucial

La Suisse - qui aligne également Céline Naef (WTA 178) à Radom - livrera un premier match déjà capital jeudi face à une équipe de Pologne également privée de son no 2 Magdalena Frech (WTA 28/blessure à un poignet). Magda Linette (WTA 30) est ainsi la seule joueuse polonaise classée dans le top 100.

Pas question néanmoins de sous-estimer la formation du capitaine Dawid Celt, qui évolue à domicile. La BJK Cup réserve toujours son lot de susprises. Et Katarzyna Kawa (WTA 156) tient la grande forme, elle qui s'est hissée en finale sur la terre battue de Bogota la semaine passée.

Les Suissesses, qui seront au repos vendredi, affronteront ensuite l'Ukraine samedi pour le dernier match d'un groupe dont seul le vainqueur se qualifiera pour le tournoi final prévu cet automne en Chine. Une équipe d'Ukraine à l'ambition forcément décuplée en raison de la guerre qui ravage son pays.

