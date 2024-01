Aryna Sabalenka, tenante du trophée et no 2 mondiale, s'est qualifiée pour sa deuxième finale d'affilée à l'Open d'Australie en dominant la no 4 mondiale Coco Gauff 7-6 (7/2) 6-4 à Melbourne.

En finale samedi, la Bélarusse de 25 ans affrontera soit la Chinoise Zheng Qinwen, no 15 mondiale, soit la qualifiée ukrainienne Dayana Yastremska (93e). En attendant, elle a pris sa revanche sur la jeune Américaine, qui l'avait renversée en finale de l'US Open 2023.

