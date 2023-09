Sabalenka pour couronner sa saison, Gauff pour l'histoire

Aryna Sabalenka débuterait bien son règne de no 1 mondiale avec un titre à l'US Open. Mais la pépite américaine Coco Gauff entend décrocher samedi son premier titre du Grand Chelem.

Elle deviendrait ainsi la plus jeune Américaine à remporter son Majeur national depuis Serena Williams en 1999. Mais à 25 ans, la Bélarusse espère terminer la saison des Grands Chelems comme elle l'a commencée: par un titre sur le dur de New York après celui, son tout premier Majeur, sur le dur de l'Open d'Australie en janvier.

Du trio dominant du circuit féminin, qu'elle forme depuis l'an dernier avec Iga Swiatek et Elena Rybakina, Sabalenka a été la plus régulière cette année en atteignant les demies des quatre Majeurs et les finales de deux. Cette constance lui a permis de s'assurer de monter sur le trône mondial dès l'élimination de Swiatek en 8es de finale à Flushing Meadows.

Sur le pur plan tennistique, la future no 1 a battu Gauff au printemps sur le dur d'Indian Wells, mais elle estime que l'Américaine de 19 ans a 'beaucoup progressé' depuis. Pour preuve, ses deux titres à Washington et Cincinnati en août, juste avant de venir à New York.

Le constat est globalement juste, si ce n'est que Gauff aura vraisemblablement la pression d'un possible premier titre en Grand Chelem, qui plus est son Grand Chelem national, et devra donc certainement gérer la peur de perdre.

/ATS