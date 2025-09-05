Sabalenka de retour en finale à New York

Aryna Sabalenka (no 1) aura une troisième et dernière chance de remporter un Grand Chelem en ...
Photo: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD

Aryna Sabalenka (no 1) aura une troisième et dernière chance de remporter un Grand Chelem en 2025.

La Bélarusse a gagné jeudi sa place en finale de l'US Open, où elle disputera le titre à Naomi Osaka (no 23) ou Amanda Anisimova (no 8).

L'affiche de la première demi-finale de la soirée était une redite de la finale de l'an dernier à New York, et l'issue a été identique. Dans un Stade Arthur Ashe acquis à la cause de l'Américaine Jessica Pegula (no 4), Aryna Sabalenka s'est imposée 4-6 6-3 6-4.

Triple lauréate en Grand Chelem, elle tentera samedi de devenir la première joueuse depuis Serena Williams, victorieuse de 2012 à 2014, à gagner deux années de suite à New York. Mais elle a accumulé les déceptions cette saison en Grand Chelem: défaite en finale à l'Open d'Australie puis à Roland-Garros, en demi-finale à Wimbledon.

Le duel contre Jessica Pegula a pourtant mal démarré jeudi: elle a concédé les quatre derniers jeux d'un premier set dans lequel elle avait mené 4-2. Mais elle a maîtrisé son sujet dans les deux manches suivantes, ne concédant alors plus le moindre break.

/ATS
 

