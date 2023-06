Ruud défiera Djokovic en finale à Paris

Casper Ruud (no 4) défiera Novak Djokovic (no 3) dimanche en finale à Roland-Garros. Le Norvégien a décroché son ticket en dominant Alexander Zverev (no 22) 6-3 6-4 6-0 dans la deuxième demi-finale.

Pourtant en difficulté depuis le début de l'exercice 2023 (un seul titre conquis, dans l'ATP 250 d'Estoril), Casper Ruud se retrouve pour la troisième fois en une année à une victoire d'un titre du Grand Chelem. Il avait échoué en finale tant à Paris qu'à New York l'an dernier, s'inclinant respectivement en trois sets face à Rafael Nadal et en quatre manches face à Carlos Alcaraz.

Le Norvégien de 24 ans - qui aurait en outre accédé à la 1re place du classement ATP s'il avait remporté le dernier US Open - n'avait jusqu'ici pas confirmé ces exploits signés en 2022. Mais il se sentait et se savait capable de les rééditer, affirmant même être un meilleur joueur que douze mois plus tôt. C'est désormais chose faite.

Solidité

Battu dès les quarts de finale d'un Geneva Open dont il était le double tenant du titre, Casper Ruud a su monter en puissance depuis le début de cette quinzaine parisienne. Il a ainsi pris en 8e de finale sa revanche sur son 'bourreau' de Genève Nicolas Jarry, avant de dominer son meilleur ennemi Holger Rune (no 6) en quart.

Vendredi, Casper Ruud a témoigné d'une grande solidité face à Alexander Zverev. Notamment dans les moments les plus importants: le Norvégien a converti 6 des 10 balles de break qu'il s'est procurées dans cette partie longue de 2h09', l'Allemand se contentant pour sa part d'un très maigre 1/9 dans cette statistique.

4-0 pour Djokovic

'J'ai essayé de ne pas trop réfléchir sur le court, de ne pas me laisser gagner par les émotions', a lâché Casper Ruud, qui n'aurait pas imaginé disputer une deuxième finale consécutive Porte d'Auteuil en débarquant il y a deux semaines. 'En arrivant, je voulais juste prendre les matches les uns après les autres', a-t-il assuré.

Casper Ruud disputera le plus important dimanche, dans la peau de l'outsider, face à un Novak Djokovic qui visera un historique 23e titre du Grand Chelem. Il a perdu les quatre duels livrés face au Serbe, le plus récent en finale du dernier Masters ATP. Mais la pression sera bien moindre sur ses épaules.

/ATS