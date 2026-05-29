Roland-Garros: Zverev poursuit son chemin

Le no 3 mondial Alexander Zverev s'est qualifié vendredi pour les 8es de finale de Roland-Garros ...
Roland-Garros: Zverev poursuit son chemin

Roland-Garros: Zverev poursuit son chemin

Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA

Le no 3 mondial Alexander Zverev s'est qualifié vendredi pour les 8es de finale de Roland-Garros. Il a battu le Français Quentin Halys (ATP 90) 6-4 6-3 5-7 6-2 en 3h07.

L'Allemand, en quête d'un premier titre du Grand Chelem, affrontera au tour suivant le lucky loser (joueur repêché des qualifications) néerlandais Jesper De Jong (ATP 106), vainqueur surprise de Karen Khachanov (15) en cinq sets. Il est le dernier membre du top 5 mondial encore en lice dans le tableau masculin.

Après l'élimination de Halys, il ne reste plus qu'un seul représentant tricolore, le jeune Moïse Kouame, 17 ans, opposé au Chilien Alejandro Tabilo samedi.

Zverev a concédé son premier set du tournoi, alors que les deux premières manches qu'il a gagnées annonçaient une issue moins compliquée. Il a su néanmoins profiter des trop nombreuses fautes directes de son adversaire pour éviter une 5e manche.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une performance très aboutie pour Belinda Bencic

Une performance très aboutie pour Belinda Bencic

Tennis    Actualisé le 29.05.2026 - 22:17

Novak Djokovic éliminé

Novak Djokovic éliminé

Tennis    Actualisé le 29.05.2026 - 21:23

Jil Teichmann élimine la no 10 mondiale et file en 1/8 de finale

Jil Teichmann élimine la no 10 mondiale et file en 1/8 de finale

Tennis    Actualisé le 29.05.2026 - 16:35

Roland-Garros: Fin de parcours pour Golubic

Roland-Garros: Fin de parcours pour Golubic

Tennis    Actualisé le 29.05.2026 - 12:59

Articles les plus lus

Trois Suissesses en lice au 3e tour de Roland-Garros

Trois Suissesses en lice au 3e tour de Roland-Garros

Tennis    Actualisé le 29.05.2026 - 04:04

Roland-Garros: Fin de parcours pour Golubic

Roland-Garros: Fin de parcours pour Golubic

Tennis    Actualisé le 29.05.2026 - 12:59

Jil Teichmann élimine la no 10 mondiale et file en 1/8 de finale

Jil Teichmann élimine la no 10 mondiale et file en 1/8 de finale

Tennis    Actualisé le 29.05.2026 - 16:35

Novak Djokovic éliminé

Novak Djokovic éliminé

Tennis    Actualisé le 29.05.2026 - 21:23

Une montagne de regrets pour Susan Bandecchi

Une montagne de regrets pour Susan Bandecchi

Tennis    Actualisé le 28.05.2026 - 18:18

Trois Suissesses en lice au 3e tour de Roland-Garros

Trois Suissesses en lice au 3e tour de Roland-Garros

Tennis    Actualisé le 29.05.2026 - 04:04

Roland-Garros: Fin de parcours pour Golubic

Roland-Garros: Fin de parcours pour Golubic

Tennis    Actualisé le 29.05.2026 - 12:59

Jil Teichmann élimine la no 10 mondiale et file en 1/8 de finale

Jil Teichmann élimine la no 10 mondiale et file en 1/8 de finale

Tennis    Actualisé le 29.05.2026 - 16:35

Jil Teichmann se qualifie aussi pour les 16es de finale

Jil Teichmann se qualifie aussi pour les 16es de finale

Tennis    Actualisé le 27.05.2026 - 22:21

Coup de tonnerre sur Paris

Coup de tonnerre sur Paris

Tennis    Actualisé le 28.05.2026 - 16:17

Une montagne de regrets pour Susan Bandecchi

Une montagne de regrets pour Susan Bandecchi

Tennis    Actualisé le 28.05.2026 - 18:18

Trois Suissesses en lice au 3e tour de Roland-Garros

Trois Suissesses en lice au 3e tour de Roland-Garros

Tennis    Actualisé le 29.05.2026 - 04:04