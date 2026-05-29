Roland-Garros: Fin de parcours pour Golubic

Viktorija Golubic (WTA 82) a concédé une défaite logique face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, 15e mondiale. La Zurichoise s'est inclinée 6-4 6-3 en 1h40 au 3e tour de Roland-Garros vendredi.

La droitière de 33 ans a cependant tenu la dragée haute à une adversaire largement favorite, qui a remporté les tournois de Rouen et Madrid à la faveur de son invincibilité sur terre battue cette saison (14 victoires en 14 matches). Golubic a mené 3-2 service à suivre en première manche, avant de concéder le break à Kostuyk et de laisser filer la manche 6-4.

Dans le 2e set, l'Ukrainienne a démarré pied au plancher pour mener 3-0, avant de gérer son avantage. Avec seulement 13 erreurs directes sur la partie, la Suissesse a rendu une belle copie, mais ses coups gagnants - 15 - ont été trop rares pour espérer renverser la favorite, elle qui n'a plus battu de membres du top 15 mondial depuis 2021.

Avec ce 3e tour, la Zurichoise a réalisé la meilleure performance de sa carrière sur la terre battue parisienne. Il s'agit également de sa meilleure performance en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2024.

/ATS