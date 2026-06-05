Roland-Garros: Deux novices pour un premier titre

Issue des qualifications, Maja Chwalinska (WTA 114) peut réaliser un exploit en finale (15h00) ...
Roland-Garros: Deux novices pour un premier titre

Roland-Garros: Deux novices pour un premier titre

Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA

Issue des qualifications, Maja Chwalinska (WTA 114) peut réaliser un exploit en finale (15h00). La Polonaise sera opposée à la Russe Mirra Andreeva, favorite pour remporter son premier Grand Chelem.

La Polonaise de 24 ans, pour sa première apparition dans le tableau final de Roland-Garros, a réalisé un parcours jamais vu dans l'histoire du tournoi parisien depuis le début de l'ère Open en 1968. Pour la deuxième fois depuis cette époque (messieurs et dames confondus), une joueuse issue des qualifications s'est hissée en finale d'un tournoi du Grand Chelem, après la victoire d'Emma Raducanu à l'US Open 2021.

La vainqueure du tournoi WTA 125 de Montreux la saison dernière a survécu aux trois tours de qualifications avant d'enchaîner six victoires dans le tableau final. La dernière marche vers le titre sera toutefois la plus compliquée à franchir, tant Mirra Andreeva s'est montrée intouchable durant cette quinzaine.

A 19 ans, la prodige Sibérienne, 8e joueuse mondiale, est habituée à brûler les étapes. Demi-finaliste à Roland-Garros en 2024, elle a remporté en 2025 les WTA 1000 de Dubaï et d'Indian Wells pour s'installer durablement dans le top 10. Elle avait toutefois connu une grosse déception l'an dernier porte d'Auteuil, lorsqu'elle avait complètement perdu pied en quart de finale, sur un court Philippe-Chatrier entièrement acquis à la cause de son adversaire française, la demi-finaliste surprise Loïs Boisson (361e à l'époque).

Pour Chwalinska, qui grimpera au moins jusqu'à la 21e place mondiale après 'Roland', ce parcours s'apparente déjà à un véritable conte de fées, elle qui ne savait plus comment payer son hôtel après sa victoire au troisième tour. Mais un titre pourrait l'immortaliser dans le palmarès d'un tournoi qui n'a sacré qu'une seule Polonaise, la quadruple lauréate et no 3 mondiale Iga Swiatek.

/ATS
 

Actualités suivantes

Cobolli rejoint Zverev en finale après le forfait d'Arnaldi

Cobolli rejoint Zverev en finale après le forfait d'Arnaldi

Tennis    Actualisé le 05.06.2026 - 18:49

Une quatrième finale majeure pour Zverev

Une quatrième finale majeure pour Zverev

Tennis    Actualisé le 05.06.2026 - 17:45

Premiers particpants de renom annoncés

Premiers particpants de renom annoncés

Tennis    Actualisé le 05.06.2026 - 14:59

Roland-Garros: Enfin la bonne pour Zverev?

Roland-Garros: Enfin la bonne pour Zverev?

Tennis    Actualisé le 05.06.2026 - 04:03

Articles les plus lus

Roland-Garros: Andreeva en finale

Roland-Garros: Andreeva en finale

Tennis    Actualisé le 04.06.2026 - 20:17

Roland-Garros: Enfin la bonne pour Zverev?

Roland-Garros: Enfin la bonne pour Zverev?

Tennis    Actualisé le 05.06.2026 - 04:03

Premiers particpants de renom annoncés

Premiers particpants de renom annoncés

Tennis    Actualisé le 05.06.2026 - 14:59

Une quatrième finale majeure pour Zverev

Une quatrième finale majeure pour Zverev

Tennis    Actualisé le 05.06.2026 - 17:45

Arnaldi qualifié pour les demies après l'abandon de Berrettini

Arnaldi qualifié pour les demies après l'abandon de Berrettini

Tennis    Actualisé le 03.06.2026 - 22:55

Roland-Garros: Andreeva en finale

Roland-Garros: Andreeva en finale

Tennis    Actualisé le 04.06.2026 - 20:17

Roland-Garros: Enfin la bonne pour Zverev?

Roland-Garros: Enfin la bonne pour Zverev?

Tennis    Actualisé le 05.06.2026 - 04:03

Premiers particpants de renom annoncés

Premiers particpants de renom annoncés

Tennis    Actualisé le 05.06.2026 - 14:59

Chwalinska poursuit son incroyable parcours

Chwalinska poursuit son incroyable parcours

Tennis    Actualisé le 03.06.2026 - 16:17

Cobolli bat Auger-Aliassime et file en demi-finale

Cobolli bat Auger-Aliassime et file en demi-finale

Tennis    Actualisé le 03.06.2026 - 20:15

Arnaldi qualifié pour les demies après l'abandon de Berrettini

Arnaldi qualifié pour les demies après l'abandon de Berrettini

Tennis    Actualisé le 03.06.2026 - 22:55

Roland-Garros: Andreeva en finale

Roland-Garros: Andreeva en finale

Tennis    Actualisé le 04.06.2026 - 20:17