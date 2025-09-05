Riedi ne jouera pas face à l'Inde

Leandro Riedi (ATP 435) renonce au match de Coupe Davis prévu entre la Suisse et l'Inde les ...
Photo: KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH

Leandro Riedi (ATP 435) renonce au match de Coupe Davis prévu entre la Suisse et l'Inde les 12 et 13 septembre à Bienne. Le Zurichois a annoncé son forfait sur son compte Instagram.

Son superbe et inattendu parcours à l'US Open, où il s'est hissé jusqu'en 8es de finale après être sorti des qualifications, a laissé des traces. 'On m'a diagnostiqué une inflammation aigüe de l'os pubien, et je dois prendre au moins deux semaines de repos', écrit-il sur Instagram.

'Bien sûr, je voulais vraiment jouer la Coupe Davis, surtout que j'ai déjà manqué les deux derniers matches en raison de mes blessures au genou. Mais je dois être intelligent et écouter mon corps', poursuit Leandro Riedi, qui espère faire son retour dans le Challenger d'Orléans qui débute le 22 septembre.

En son absence, c'est le 16e de finaliste de l'US Open Jérôme Kym qui emmènera l'équipe de Suisse face à l'Inde. Le capitaine Severin Lüthi a également retenu Dominic Stricker, Marc-Andrea Hüsler et Jakub Paul pour cette rencontre.

/ATS
 

