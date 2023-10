Riedi face à Auger-Aliassime au 1er tour des Swiss Indoors

Leandro Riedi (ATP 159) aura droit à un superbe défi au 1er tour des Swiss Indoors de Bâle.

Le Zurichois affrontera tout simplement le tenant du titre, le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 17). Stan Wawrinka (ATP 46) et Dominic Stricker (ATP 90) seront quant à eux opposés à un joueur issu des qualifications

Huit mois après avoir obtenu à Marseille son premier succès dans un tournoi ATP, Leandro Riedi peut espérer doubler la mise. Le Zurichois de 21 ans se frottera à un joueur en proie au doute même si Félix Auger-Aliassime est parvenu à gagner deux matches de suite cette semaine à Tokyo, une première pour lui depuis la mi-mars.

Félix Auger-Aliassime joue gros cette semaine à Bâle: il remet 500 points en jeu, et pourrait chuter au-delà de la 25e place mondiale en cas de contre-performance. Le Québécois se mesurera pour la première fois à Leandro Riedi, qui s'était révélé cet été lors de la Hopman Cup en battant le no 6 mondial Holger Rune.

Tête de série no 1 de ces Swiss Indoors et finaliste malheureux l'an dernier, Holger Rune sera d'ailleurs aussi sous pression. Le Danois, qui affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 53) au 1er tour, doit briller pour se rapprocher du Masters de Turin. C'est également le cas de Casper Ruud (ATP 8), Taylor Fritz (ATP 10), Hubert Hurkacz (ATP 11) et Alex de Minaur (ATP 13), eux aussi en lice à Bâle.

/ATS