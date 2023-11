Retour tout en maîtrise pour Djokovic à Paris

Novak Djokovic a signé un retour sur le circuit tout en maîtrise au Masters 1000 de Paris. Il s'est imposé 6-3 6-2 face à l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (31e) au 2e tour.

Dans la salle parisienne, Djokovic revient à la compétition après un mois et demi de pause post-24e trophée du Grand Chelem conquis à l'US Open en septembre, record absolu de l'Australienne Margaret Court égalé. Dans la foulée de son triomphe à New York, il avait fait une incursion victorieuse en Coupe Davis en Espagne à Valence.

Le Serbe de 36 ans, finaliste sortant (battu par Rune) et déjà six fois victorieux à Bercy (record), a évité le même sort que les no 2 et 3 mondiaux Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, qui ont tous deux chuté d'entrée.

En huitièmes de finale, il affrontera le Néerlandais Tallon Griekspoor (23e), nouveau venu à ce stade en Masters 1000.

Clinique, comme souvent, Djokovic a su faire la différence quand il fallait, pour creuser l'écart 5 jeux à 3, avant d'empocher la première manche sur un ace. Dans le même temps, il n'a pas eu à faire face à la moindre balle de break. Le deuxième set a été encore plus tranquille, avec un premier break d'entrée, puis un second (4-1) pour s'échapper définitivement.

/ATS