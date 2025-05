Repêchée à la der', Golubic frôle l'exploit au 2e tour

Repêchée à la dernière minute, Viktorija Golubic (WTA 87) a manqué de peu l'exploit au 2e tour du WTA 1000 de Rome.

La Zurichoise s'est inclinée 2-6 7-5 6-1 devant la Japonaise Naomia Osaka (WTA 48) jeudi en début d'après-midi au Foro Italico.

Cette journée avait pourtant démarré comme dans un rêve pour Viktorija Golubic, qui a profité du forfait de Paula Badosa (WTA 10) pour se retrouver directement au 2e tour du tableau final après avoir été éliminée au 2e tour des qualifications. Et elle a mis moins de 30 minutes pour empocher la première manche.

La Zurichoise de 32 ans, dont le jeu tout en variations a posé bien des problèmes à Naomi Osaka, est même passée à quatre points de la victoire. Elle a en effet pu servir pour le gain du match à 6-2 5-4, après avoir signé son cinquième break de la journée. Mais elle n'est pas parvenue à porter l'estocade.

De plus en plus à l'aise à la relance, Naomi Osaka a même empoché huit jeux d'affilée pour mener 5-0 au troisième set. Elle a finalement pu faire parler sa puissance et sa confiance, elle qui a cueilli le titre dimanche dans le Challenger de St-Malo et qui en est désormais à sept succès de suite sur terre battue.

/ATS