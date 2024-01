Rafael Nadal quitte Melbourne et rentre en Espagne

Rafael Nadal a annoncé dimanche son forfait pour l'Open d'Australie, qui démarre le 14 janvier. L'Espagnol de 37 ans ne s'estime pas prêt à défendre ses chances au meilleur des cinq sets.

Le gaucher aux 22 titres du Grand Chelem souffre d'une micro-déchirure musculaire, dont il a souffert dans son quart de finale perdu à Brisbane vendredi. Le diagnostic est tombé après qu'il a passé une IRM à son arrivée à Melbourne.

Cette blessure ne se situe 'pas au même endroit' que celle qu'il avait contractée un an plus tôt et qui lui avait valu deux opérations à la hanche en 2023. 'C'est une bonne nouvelle', souligne-t-il. Mais 'pour l'instant, je ne suis pas prêt à concourir à un niveau d'exigence maximal dans des matchs en cinq sets', précise-t-il.

'Je retourne en Espagne pour voir mon médecin, me faire soigner et me reposer', ajoute Rafael Nadal, qui a disputé trois matches en quatre jours à Brisbane après une pause forcée de quasiment une année. 'J'ai travaillé très dur tout au long de l'année pour ce retour et, comme je l'ai toujours dit, mon objectif est d'être à mon meilleur niveau dans trois mois', souligne-t-il.

'Même si je suis triste de ne pas pouvoir jouer à Melbourne, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle et nous restons tous positifs quant au déroulement de la saison', conclut le Majorquin.

/ATS