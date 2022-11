Rafael Nadal éliminé, Carlos Alcaraz reste no 1 mondial

Rafael Nadal a été éliminé des Masters ATP à Turin après deux défaites en autant de matches et parce que Casper Ruud a remporté un set contre Taylor Fritz.

Ceci assure à Carlos Alcaraz de terminer l'année no 1 mondial, selon l'ATP.

Depuis sa défaite contre Fritz pour son entrée en lice dimanche, Nadal, 2e mondial, devait remporter les Masters pour détrôner Alcaraz. Mais le Majorquin de 36 ans a encore perdu contre Auger-Aliassime en deux sets et la manche remportée par Ruud contre Fritz, la première du match, condamne Nadal à la différence de sets même s'il bat le Norvégien, jeudi, pour son dernier match, selon l'instance qui régit le circuit professionnel masculin.

Alcaraz était devenu à 19 ans le plus jeune joueur de l'histoire du classement ATP (depuis 1973) à devenir no 1 mondial en remportant l'US Open en septembre. Il devient désormais le plus jeune à terminer la saison au sommet de la hiérarchie mondiale.

En outre, il est le premier joueur à terminer une saison no 1 mondial à la place d'un joueur du Big 4 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray) depuis Andy Roddick en 2003.

/ATS