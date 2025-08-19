Qualifs: Jérôme Kym et Leandro Riedi passent le 1er tour

Jérôme Kym (ATP 176) et Leandro Riedi (ATP 436) ont tous deux franchi le premier tour des qualifications ...
Qualifs: Jérôme Kym et Leandro Riedi passent le 1er tour

Qualifs: Jérôme Kym et Leandro Riedi passent le 1er tour

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Jérôme Kym (ATP 176) et Leandro Riedi (ATP 436) ont tous deux franchi le premier tour des qualifications de l'US Open mardi, comme Marc-Andrea Hüsler la veille. Dominic Stricker est lui déjà out.

Kym a réussi une belle performance pour écarter l'Espagnol Carlos Taberner (ATP 100), tête de série numéro 3 de ces qualifications. L'Argovien de 22 ans, qui était passé à deux points d'intégrer le tableau principal du dernier Grand Chelem de l'année en 2024, s'est imposé en deux manches, 7-6 (7/2) 6-1.

Un mois après sa première participation à un Majeur à Wimbledon, où il a été éliminé au premier tour, Riedi ambitionne de passer à nouveau le cap des qualifications. Il a bien commencé sa mission en battant le Français Luka Pavlovic (ATP 199), aussi en deux sets 6-2 7-6 (7/3).

Stricker bloque toujours

Lundi, le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) avait lui aussi franchi le premier obstacle des qualifs, tout comme la Grisonne Simona Waltert (WTA 104). Ce n'est en revanche pas passé pour Dominic Stricker (ATP 214). Le gaucher bernois, qui avait atteint les huitièmes de finale à Flushing Meadows en 2023, a décidément bien du mal à relancer la machine.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une première victoire dans l'Ohio pour Iga Swiatek

Une première victoire dans l'Ohio pour Iga Swiatek

Tennis    Actualisé le 19.08.2025 - 06:31

Masters 1000 de Cincinnati: Alacaraz sacré sur abandon de Sinner

Masters 1000 de Cincinnati: Alacaraz sacré sur abandon de Sinner

Tennis    Actualisé le 18.08.2025 - 21:57

Tournoi WTA 250 de Cleveland: Jil Teichmann qualifiée

Tournoi WTA 250 de Cleveland: Jil Teichmann qualifiée

Tennis    Actualisé le 18.08.2025 - 22:25

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 21:51

Articles les plus lus

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 07:19

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 21:51

Masters 1000 de Cincinnati: Alacaraz sacré sur abandon de Sinner

Masters 1000 de Cincinnati: Alacaraz sacré sur abandon de Sinner

Tennis    Actualisé le 18.08.2025 - 21:57

Tournoi WTA 250 de Cleveland: Jil Teichmann qualifiée

Tournoi WTA 250 de Cleveland: Jil Teichmann qualifiée

Tennis    Actualisé le 18.08.2025 - 22:25

Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun

Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 07:07

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 07:19

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 21:51

Tournoi WTA 250 de Cleveland: Jil Teichmann qualifiée

Tournoi WTA 250 de Cleveland: Jil Teichmann qualifiée

Tennis    Actualisé le 18.08.2025 - 22:25

Wawrinka se hisse en demi-finales à Cancun

Wawrinka se hisse en demi-finales à Cancun

Tennis    Actualisé le 16.08.2025 - 07:12

Jannik Sinner met fin au joli parcours de Térence Atmane

Jannik Sinner met fin au joli parcours de Térence Atmane

Tennis    Actualisé le 16.08.2025 - 22:55

Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun

Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 07:07

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 07:19