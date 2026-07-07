Qualifié au bout du suspense, Djokovic défiera Sinner en demies

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic a remporté mardi un marathon de plus de cinq heures contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (4e mondial).

Il s'offre un choc contre le no 1 mondial Jannik Sinner en demi-finale de Wimbledon.

Septuple vainqueur du tournoi, le Serbe de 39 ans s'est imposé 7-6 (12/10) 3-6 6-3 6-7 (4/7) 7-6 (10/4) contre le Montréalais de 25 ans au terme du quart de finale le plus long de l'histoire de Wimbledon (5h15). Il disputera vendredi contre Sinner sa huitième demi-finale d'affilée à Wimbledon, un nouveau record.

/ATS