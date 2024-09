Pour Alcaraz, le calendrier va « tuer » les joueurs

Carlos Alcaraz a réitéré mercredi ses vives critiques sur l'intensité de la saison de tennis. L'Espagnol assure que 'beaucoup de joueurs' sont d'accord avec lui.

Tête de série no 2 au tournoi ATP 500 de Pékin qui commence jeudi, le joueur de 21 ans va participer à son quinzième tournoi de la saison. Il a affirmé avoir 'vu et entendu beaucoup de joueurs se plaindre eux aussi du programme des tournois et du calendrier'.

L'Espagnol, vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem, avait déclaré samedi en marge de la Laver Cup que le calendrier allait 'probablement nous tuer d'une façon ou d'une autre', évoquant 'beaucoup de blessures' parmi les joueurs.

La semaine dernière, l'Allemand Alexander Zverev avait aussi critiqué la longueur de la saison et les dirigeants de l'ATP. 'L'ATP se fiche de notre opinion, c'est une affaire d'argent', avait affirmé le no 2 mondial, fustigeant 'un nombre inutile de tournois' organisés chaque saison, sans compter les quatre Majeurs.

Sinner plus mesuré

Le no 1 mondial Jannik Sinner, également présent à Pékin, n'a toutefois pas semblé partager les inquiétudes de Carlos Alcaraz. 'Le calendrier est bien sûr assez long ces dernières années. Mais nous, les joueurs, pouvons toujours choisir quel tournoi on joue ou pas', a déclaré l'Italien, sacré à l'US Open début septembre.

Invité à réagir aux propos de Sinner, Alcaraz a admis que c'était 'un ressenti propre à chacun', ajoutant qu'il parlait pour lui-même. 'Le calendrier a été tellement serré depuis la première semaine de janvier et jusqu'à la dernière semaine de novembre', analyse-t-il. 'Nous devons en parler nous-mêmes et faire quelque chose.'

/ATS