Pegula domine Gauff et passe en finale malgré la pluie

Dans des conditions météo difficiles, l'Américaine Jessica Pegula (WTA 5) a dominé sa compatriote Coco Gauff (WTA 3) 6-2 6-1. Elle se qualifie pour la finale du Masters WTA de Cancun samedi.

Au cours d'une partie hachée par un vent fort et des épisodes pluvieux (deux interruptions d'une dizaine de minutes), Pegula a été la plus solide, breakant Gauff (19 ans) à six reprises.

A 29 ans, Pegula va disputer pour la première fois de sa carrière la finale du Masters dimanche, soit contre la Polonaise Iga Swiatek, soit contre la Bélarusse Aryna Sabalenka, qui s'affrontent plus tard dans la journée.

Gauff et Pegula, également associées en double, doivent encore finir samedi un match de poule interrompu vendredi, avant d'éventuellement disputer la demi-finale du double en soirée.

Le programme a été retardé et complètement chamboulé par la pluie.

Les mauvaises conditions de jeu et la qualité des courts ont nourri les critiques des joueuses cette semaine, ainsi que le choix d'un tournoi en extérieur à Cancun en pleine saison des pluies.

