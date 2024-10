Pas de hat-trick parfait pour Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime (ATP 19) ne marchera pas sur les traces de Roger Federer, l’unique joueur à avoir signé un hat-trick parfait aux Swiss Indoors. Le Canadien ne verra pas les quarts de finale.

Double tenant du titre, Félix Auger-Aliassime s’est incliné 6-1 7-6 (8/6) devant Giovanni Mpretshi Perricard (ATP 50). Titré chez lui à Lyon au printemps, le Français a armé 22 aces pour ne concéder aucune balle de break. Son prochain adversaire sera également un Canadien en la personne de Denis Shapovalov (ATP 95).

Les autres quarts de finale opposeront Andrey Rublev (no 1) à Ben Shelton (no 6), Stefanos Tsitsipas (no 3) à Arthur Fils (no 7) et David Goffin (ATP 54) à Holger Rune (no 4).

