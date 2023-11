Osaka va retourner à la compétition à Brisbane

L'ex-no 1 mondial Naomi Osaka va faire son retour à la compétition à l'occasion du WTA 500 de Brisbane fin décembre, ont annoncé vendredi les organisateurs du tournoi.

La Japonaise de 26 ans n'a plus joué depuis le Pan Pacific Open de Tokyo en septembre 2022.

Naomi Osaka, qui a donné naissance à son premier enfant en juillet dernier, a aussi été confrontée à des soucis de santé mentale. Elle préparera à Brisbane (31 décembre au 7 janvier) le premier grand rendez-vous de l'année, l'Open d'Australie, qu'elle a remporté à deux reprises (2019, 2021).

'J'apprécie toujours de lancer ma saison à Brisbane et suis impatiente de faire mon retour', a déclaré Naomi Osaka, cité dans un communiqué. 'Le Brisbane International est un tournoi vraiment super et il me mettra en condition pour un beau comeback'.

/ATS